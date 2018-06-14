Смолов: "Саудовская Аравия - достаточно техничная команда"

Форвард сборной России Федор Смолов дал характеристику сопернику своей команды по стартовому матчу Чемпионата Мира - Саудовской Аравии.

"Это довольно техничная команда, которая любит играть короткими и средними передачами, а также контролировать мяч. У них есть быстрые игроки в атаке. Их тренер - родом из Чили, в их игре можно увидеть, что он пытается заставить свою команду играть в комбинационный футбол", - цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт ФИФА.

Не пропустите: превью к матчу Россия - Саудовская Аравия. | soccernews.ru