Смолов считает, что стал жертвой заговора

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Смолов считает, что стал жертвой заговора

Ведущий форвард "Краснодара" Фёдор Смолов считает, что стал жертвой заговора. Лидер "быков" подозревает, что в матче против тульского "Арсенала" ему намеренно дали жёлтую карточку, чтобы он пропустил важную игру с ЦСКА.

"Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трёх метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, даёт мне четвёртую жёлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА. Я не знаю. Если её не отменят, то мне всё понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом. Я ему показываю, что у меня там дырка на бутсах, а он мне говорит, что не видел и я, кажется, симулировал. В трёх метрах стоит, я на повторе видел.

Умышленно ли это? Ну, а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу Чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас равное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь" - сказал Смолов.

Напомним, что матч 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" состоится 22 апреля в Москве.

Не пропустите: Смолов не сыграет с ЦСКА. | http://soccernews.ru

комментарии
русский

сам себе противоречит. раз у ЦСКА финансовые проблемы, на какие шишы спрашивается они бы это устроили?

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фанат

Кем он себя возомнил? никто и звать никак!

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