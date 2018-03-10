Смолов считает матч против "Динамо" принципиальным для себя

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против московского "Динамо" признался, что эта игра будет принципиальной для него.

"Я много лет играл в "Динамо". Хотя играл, наверное, не так много. Провёл, скорее, более уместный глагол. Я слукавлю, если скажу, что для меня это непринципиальный матч. Победы легко не даются никогда, несмотря ни на уровень соперника, ни на конечный счёт. Игра первого круга была тяжёлая" - сказал Смолов.

Напомним, что матч "Динамо" - "Краснодар" состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

28-летний Смолов выступал за "бело-голубых" с 2007 по 2015 год. В течение этого периода он четырежды отправлялся в аренду в другие клубы.

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