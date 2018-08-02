Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Теги федор смолов

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТПФорвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сделал признание по нашумевшему дорожно-транспортному происшествию, в котором он принял участие.

Как информирует Спорт24, 28-летний нападающий рассказал о подробностях аварии сотрудникам полиции. В частности, он сообщил, что за рулем BMW M5 First Edition в момент ДТП находился лично он. Причиной происшествия он назвал свое плохое самочувствие.

Теперь футболист, вероятнее всего, лишится водительских прав.

Напомним, Червиченко назвал Смолова позором российского футбола. | soccernews.ru

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