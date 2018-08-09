Смолов сделал важное заявление о переходе в "Локомотив"

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Смолов сделал важное заявление о переходе в "Локомотив"
Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой переход в "Локомотив".

"Я очень горжусь тем, что присоединился к такому великому клубу, как "Локомотив". Очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться, когда начну играть за свой новый клуб. Это будет сложный сезон. Но я надеюсь, что мы сможем повторить успех предыдущего", – приводит официальный твиттер "железнодорожников" слова Смолова.

Напомним, что "Локомотив" заплатил за 28-летнего Смолова 9 миллионов евро. Сам форвард подписал контракт на четыре года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Не пропустите: Смолов перешел в "Локомотив": фото. | http://soccernews.ru

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