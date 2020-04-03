Смолов: "Слуцкий звал меня в "Рубин"

Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до того, как он перешел в испанский клуб

Контракт 30-летнего футболиста с клубом из Виго рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Я разговаривал со Слуцким, когда был в отпуске. Он звал меня в "Рубин". Это было на уровне разговора. Прочувствовал ситуацию. В «Рубин» меня бы не отпустили. Какие еще варианты были? За два-три дня был "Вест Бромвич", я не очень хотел, чемпионшип. Это было в последние дни трансферного окна. Был "Вильярреал", "Фейеноорд"... "Локомотив" отказал. Что-то в этом было. В жизни каждого есть цикличность", - сказал Смолов.

Напомним, все спортивные мероприятия на данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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