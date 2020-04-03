Смолов: "Слуцкий звал меня в "Рубин"

Теги федор смоловрубинлеонид слуцкийсельта виговест бромвич альбион

Смолов: "Слуцкий звал меня в "Рубин"

Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до того, как он перешел в испанский клуб

Контракт 30-летнего футболиста с клубом из Виго рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Я разговаривал со Слуцким, когда был в отпуске. Он звал меня в "Рубин". Это было на уровне разговора. Прочувствовал ситуацию. В «Рубин» меня бы не отпустили. Какие еще варианты были? За два-три дня был "Вест Бромвич", я не очень хотел, чемпионшип. Это было в последние дни трансферного окна. Был "Вильярреал", "Фейеноорд"... "Локомотив" отказал. Что-то в этом было. В жизни каждого есть цикличность", - сказал Смолов.

Напомним, все спортивные мероприятия на данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Слуцкий - о самоизоляции: "Я мучаюсь"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов