Смолов: "Слуцкий звал меня в "Рубин"
Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал, какие клубы интересовались им до того, как он перешел в испанский клуб
Контракт 30-летнего футболиста с клубом из Виго рассчитан до конца нынешнего сезона.
"Я разговаривал со Слуцким, когда был в отпуске. Он звал меня в "Рубин". Это было на уровне разговора. Прочувствовал ситуацию. В «Рубин» меня бы не отпустили. Какие еще варианты были? За два-три дня был "Вест Бромвич", я не очень хотел, чемпионшип. Это было в последние дни трансферного окна. Был "Вильярреал", "Фейеноорд"... "Локомотив" отказал. Что-то в этом было. В жизни каждого есть цикличность", - сказал Смолов.
Напомним, все спортивные мероприятия на данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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Клубы АПЛ приняли два важных решения по итогам совместной видеоконференции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14