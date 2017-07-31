Смолов сменил имидж

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов решил немного изменить свою внешность. Восстанавливаясь от травмы, 27-летний футболист отрастил себе усы.

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