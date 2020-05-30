Смолов сменил имидж

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Смолов сменил имидж

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, находящийся в "Сельте", предстал в новом имидже.

30-летний игрок опубликовал фото с короткой стрижкой, подписав его: "Режим изоляции отключен".

Арендное соглашение Смолова рассчитано до конца текущего сезона. За "Сельту" он сыграл 6 матчей и отметился одним голом.

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