Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы

Журналист Илья Казаков сообщил, что карьера нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в Европе подходит к концу.

"Герман Ткаченко обозначил будущее Смолова: летом начнётся поиск вариантов, чтобы по окончанию контракта с "Локомотивом" уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия", - написал Казаков в своём телеграм-канале.

Контракт 30-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 13 матчей и забил 3 гола.

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