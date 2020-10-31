Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы

Журналист Илья Казаков сообщил, что карьера нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в Европе подходит к концу.

"Герман Ткаченко обозначил будущее Смолова: летом начнётся поиск вариантов, чтобы по окончанию контракта с "Локомотивом" уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия", - написал Казаков в своём телеграм-канале.

Контракт 30-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 13 матчей и забил 3 гола.

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