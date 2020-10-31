Смолов собирается после ухода из "Локомотива" играть за пределами Европы
Журналист Илья Казаков сообщил, что карьера нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова в Европе подходит к концу.
"Герман Ткаченко обозначил будущее Смолова: летом начнётся поиск вариантов, чтобы по окончанию контракта с "Локомотивом" уехать в очень дальнее зарубежье. США, Япония, Китай или Австралия", - написал Казаков в своём телеграм-канале.
Контракт 30-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает в 2022 году.
В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 13 матчей и забил 3 гола.
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