Смолов: "Спасибо тем, кто поддерживал и верил"

Форвард сборной России Федор Смолов высказался о матче с Мексикой (1:2).

"Моменты были. Голы пропустили не самые обязательные и не самые вытекающие из логики. Нам самим обидно. Спасибо тем, кто поддерживал и верил. Мы сейчас сами больше всего переживаем" - приводят слова Смолова российские СМИ.

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