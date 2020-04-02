Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу

Форвард сборной России Федор Смолов, играющий на данный момент в аренде за "Сельту", в ютуб-канале сравнил РПЛ и Ла Лигу.

"На самом деле между футболом в Испании и России большая разница. Пока сидел дома, пересмотрел все 5 матчей "Сельты" со своим участием. А в начале карантина я также смотрел матчи РПЛ.

Разница в том, что в Испании играют компактно, с высокой интенсивностью, постоянно меняются скорости, все происходит очень быстро. Думаю, это главное отличие. Ну и индивидуально футболисты более техничные и мастеровитые", - сказал Смолов.

Напомним, все спортивные мероприятия на сегодняшний момент отменены до конца мая из-за пандемии коронавируса.

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