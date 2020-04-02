Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу
Форвард сборной России Федор Смолов, играющий на данный момент в аренде за "Сельту", в ютуб-канале сравнил РПЛ и Ла Лигу.
"На самом деле между футболом в Испании и России большая разница. Пока сидел дома, пересмотрел все 5 матчей "Сельты" со своим участием. А в начале карантина я также смотрел матчи РПЛ.
Разница в том, что в Испании играют компактно, с высокой интенсивностью, постоянно меняются скорости, все происходит очень быстро. Думаю, это главное отличие. Ну и индивидуально футболисты более техничные и мастеровитые", - сказал Смолов.
Напомним, все спортивные мероприятия на сегодняшний момент отменены до конца мая из-за пандемии коронавируса.
Не пропустите: "Локомотив" не продал "Лестеру" Кверквелию за 17 миллионов евро| http://soccernews.ru
главное
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Модрич определился со своим будущим в "Реале"
-
Он вам не всемогущий! ТОП-5 звезд мирового футбола, которых не смог подписать мадридский "Реал"
-
Геркус назвал трёх тренеров, которые рассматривались на замену Сёмину в 2017 году
Лента новостей
-
Инфантино: "Мое сердце разрывается при виде тех страданий, которые испытывает Италия"
-
HLN: чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса
-
В "Зените" уверены, что футболисты с пониманием отнесутся к урезанию зарплаты
-
Кутепов во время карантина слепил снеговика
-
Смолов сравнил РПЛ и Ла Лигу
-
Президент "Боки Хуниорс" опроверг переход Кавани
-
Смолов посоветовал "Сельте" купить Головина
-
Сон Хын Мин пройдет военные сборы в Южной Корее во время приостановки АПЛ
-
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса
-
Семин прокомментировал слова Геркуса
-
"Локомотив" не продал "Лестеру" Кверквелию за 17 миллионов евро
-
В Венесуэле футбольную школу назовут в честь игрока "Зенита"
-
Тренер "Спартака" Урванчки назвал 5 лучших вратарей в истории футбола
-
Сёмин прокомментировал продление паузы в РПЛ из-за коронавируса
-
1
Модрич определился со своим будущим в "Реале"
-
1
Он вам не всемогущий! ТОП-5 звезд мирового футбола, которых не смог подписать мадридский "Реал"
-
Геркус назвал трёх тренеров, которые рассматривались на замену Сёмину в 2017 году
-
Тренер вратарей "Спартака": "Сафонов и Дюпин сильнее Акинфеева"
-
"Аякс" и Серхио Рамос потроллили друг друга в твиттере
-
"Кот наплакал": гендиректор "Зенита" дал оценку стоимости телеправ на РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14