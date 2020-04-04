Смолов сравнил русского рэпера с Месси

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов высоко отозвался о творчестве российского рэп-исполнителя Глеба Голубина, более известного как Pharaoh.

"Pharaoh – это Лионель Месси рэпа", - сказал Смолов в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

Ранее российский форвард оценил новый альбом музыканта под названием "Правило". Он заявил, что это "просто пушка, пушка, пушка".

Смолов перешёл в "Сельту" в январе на правах аренды, в его активе 6 матчей и 1 гол.

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