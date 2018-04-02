Смолов: "Увольнение Шалимова стало для меня полной неожиданностью"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал увольнение с поста главного тренера его команды Игоря Шалимова.

"Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи", - цитирует 28-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Шалимов был уволен из "Краснодара" сегодня. | soccernews.ru