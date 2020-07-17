Смолов в инстаграме похвастался рейтингом в игре CS:GO

Нападающий "Сельты" Федор Смолов в инстаграме опубликовал новое видео, на котором показано, какой у футболиста рейтинг в CS:GO.

Во время карантина футболист за две недели отыграл 125 часов. В среднем за день футболист играл в шутер почти девять часов в день.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды, в его активе 14 поединков и 2 забитых гола.

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