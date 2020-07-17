Смолов в инстаграме похвастался рейтингом в игре CS:GO

Теги федор смоловсельта виго

Смолов в инстаграме похвастался рейтингом в игре CS:GO

Нападающий "Сельты" Федор Смолов в инстаграме опубликовал новое видео, на котором показано, какой у футболиста рейтинг в CS:GO.

Во время карантина футболист за две недели отыграл 125 часов. В среднем за день футболист играл в шутер почти девять часов в день.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды, в его активе 14 поединков и 2 забитых гола.

Не пропустите: "Валенсия" с Черышевым победила "Эспаньол", "Сельта" без Смолова уступила "Леванте". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов