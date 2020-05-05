Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию

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Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию

Нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Испанию и ответил на вопросы журналистов.

Напомним, футболист вернулся из России, где пережидал карантин, введенный из-за пандемии коронавиурса.  

"Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде. Я очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьи, детей и всех людей - сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса", - сказал футболист.

Отметим, с 4 мая клубы Испании получили разрешение на возобновление тренировок. Футболистам необходимо будет пройти тесты на коронавирус. Смолову необходимо будет отбыть две недели на карантине.

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