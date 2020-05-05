Смолов в маске ответил на вопросы журналиста после возвращения в Испанию
Нападающий "Сельты" Федор Смолов вернулся в Испанию и ответил на вопросы журналистов.
Напомним, футболист вернулся из России, где пережидал карантин, введенный из-за пандемии коронавиурса.
⚽️ @tomasquetomas tiña unha última pregunta para @smolovfedor_90— En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) May 5, 2020
Vas xogar no @RCCelta a próxima temporada❓
️"Espero que si" Máis no Tx Mediodía pic.twitter.com/sQPlW2ENSr
"Я скучаю по футболу, как, думаю, и все мои партнеры по команде. Я очень рад вернуться. С нетерпением жду возобновления сезона, начала тренировок и всего остального. Честно говоря, я не напуган коронавирусом, но ситуацию нельзя назвать хорошей. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьи, детей и всех людей - сейчас это самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточится на чем-то другом, кроме коронавируса", - сказал футболист.
Отметим, с 4 мая клубы Испании получили разрешение на возобновление тренировок. Футболистам необходимо будет пройти тесты на коронавирус. Смолову необходимо будет отбыть две недели на карантине.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14