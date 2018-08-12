Смолов в помощь: "Локомотив" едет в Оренбург за первой победой в чемпионате

"Оренбург" – "Локомотив"

Стадион: "Газовик" (Оренбург, Россия)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Действующий чемпион России московский "Локомотив" в рамках третьего тура сыграет в Оренбурге. Одноименный клуб во второй раз в истории принимает участие в сильнейшем дивизионе страны и на данный момент находится на 6-й строчке в турнирной таблице, опережая "железнодорожников" на один пункт.

Противостоянием с чемпионом "Оренбург" открывает серию домашних игр в текущем сезоне. Первые два тура "горожане" проводили на выезде и смогли привезти домой три пункта. Сначала команда Владимира Федотова уступила в Москве "Спартаку", а неделю назад в Самаре "Оренбург" показал высокую эффективность реализации созданных моментов, забив три безответных гола в первом тайме в поединке против "Крыльев Советов". Во втором тайме оренбуржцы уже играли на удержание добытого результата и прекрасно показали, как умеют играть в обороне.

Таким образом, победа в Самаре со счетом 3:0 стала первой крупной викторией для "Оренбурга" в Премьер-лиге. Стоит отметить блестящую игру одного из лучших бомбардиров ФНЛ Андрея Козлова, который оформил дубль в этой встрече, а также действия вратаря "горожан" Евгения Фролова, отразившего пенальти при счете 1:0, что и стало переломным моментом во встрече с "крылышками".

Действующий чемпион страны после двух туров получил статус самой скучной команды нового сезона. На данный момент "Локомотив" остается единственной командой в турнирной таблице, имеющей нули в графе забитых и пропущенных голов. На старте сезоне подопечные Юрия Семина дважды сыграли вничью 0:0: сначала с "Уфой", а потом и в дерби со "Спартаком". А если добавить еще тот факт, что "железнодорожники" не сумели забить в матче за Суперкубок России, то получается, что у москвичей есть некоторые проблемы в атаке.

Эти самые проблемы и призван решить Федор Смолов, контракт с которым "Локомотив" подписал на минувшей неделе. Бывший форвард "Краснодара" может дебютировать в составе "железнодорожников" уже в матче против "Оренбурга". Сумеет ли Смолов забить в дебютном матче за свою новую команду? Голы чемпиону очень нужны.

На Федора в стане москвичей особая ставка и большой расчет. Вообще же у "Локомотива" образовалась весьма интересное атакующее трио из братьев Миранчуков и Смолова. Будет интересно посмотреть, что покажут футболисты сборной России по ходу сезона. Ну а пока "Локомотив" попытается оправдать свой статус фаворита в гостевом матче в Оренбурге.

Интересные факты противостояния "Оренбурга" и "Локомотива":

В Оренбурге "Локомотив" провел два матча и оба завершил ничьей 1:1

Действующий чемпион России не может забить уже в трех матчах кряду

"Оренбург" впервые сыграет в чемпионате на домашнем стадионе

"Локомотив" забивал в каждом из матчей против "горожан"

Ориентировочные составы на игру:

"Оренбург": Фролов – Бегич, Сиваков, Сутормин, Терехов, Ойеволе, Афонин, Чиркин, Бреев, Попович, Козлов.

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Фернандеш, Смолов.

Прогноз на матч "Оренбург" – "Локомотив":

Провести третий матч без победы "Локомотив" не имеет право. В Оренбург команда Юрия Семина отправилась за тремя очками. Однако поединок против "горожан" будет для чемпиона, возможно, даже сложнее, нежели в Уфе. "Оренбург" показал отличную игру в Самаре, добыв крупную викторию и теперь полон желания продолжить победный ход на глазах собственных болельщиков. Даже подписание Федора Смолова не гарантирует "железнодорожникам" успех в этом матче.

Тем не менее букмекеры склонны верить в успех действующего чемпиона, предлагая на победу москвичей ставку со средним коэффициентом 2.15 баллов, в то время как на успех "Оренбурга" ставка принимается на уровне 4.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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