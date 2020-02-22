Смолов - в стартовом составе "Сельты" на матч с "Леганесом"

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Смолов - в стартовом составе "Сельты" на матч с "Леганесом"

Тренерский штаб "Сельты" включил Фёдора Смолова в стартовый состав команды на матч 25-го тура Примеры против "Леганеса".

Таким образом, 30-летний россиянин выйдет с первых минут в составе "небесных" в третьей игре подряд.

Напомним, что неделю назад форвард забил дебютный гол в ворота мадридского "Реала".

Матч "Сельта" - "Леганес" начнётся в 15:00 по московскому времени.

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