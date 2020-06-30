Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой"

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Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Мальоркой"

Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 33-го тура Примеры против "Мальорки".

Среди прочих на поле может выйти российский нападающий галисийской команды Фёдор Смолов.

Матч "Мальорка" - "Сельта" состоится сегодня, 30 июня, в 20:30 по московскому времени.

Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 11 игр и 2 забитых гола.

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