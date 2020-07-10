Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осауной"

Теги сельта вигоосасунафедор смолов

Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осауной"

Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против "Осасуны".

Среди прочих на поле может выйти российский нападающий галисийской команды Фёдор Смолов.

Матч "Осасуна" - "Сельта" состоится в субботу, 11 июля, в 18:00 по московскому времени.

Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 14 игр и 2 забитых гола.

Не пропустите: Агент Ткаченко рассказал о ходе переговоров между "Локомотивом" и "Сельтой" по Смолову. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов