Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осауной"
Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против "Осасуны".
Среди прочих на поле может выйти российский нападающий галисийской команды Фёдор Смолов.
Матч "Осасуна" - "Сельта" состоится в субботу, 11 июля, в 18:00 по московскому времени.
Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 14 игр и 2 забитых гола.
Не пропустите: Агент Ткаченко рассказал о ходе переговоров между "Локомотивом" и "Сельтой" по Смолову. | http://soccernews.ru
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