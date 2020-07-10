Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Осауной"

Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 36-го тура Примеры против "Осасуны".

Среди прочих на поле может выйти российский нападающий галисийской команды Фёдор Смолов.

Матч "Осасуна" - "Сельта" состоится в субботу, 11 июля, в 18:00 по московскому времени.

Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 14 игр и 2 забитых гола.

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