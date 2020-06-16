Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом"

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Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом"

Тренерский штаб "Сельты" огласил заявку на матч 29-го тура Примеры с "Вальядолидом". В список попал форвард Федор Смолов.

Матч "Вальядолид" - "Сельта" состоится 17 июня и начнется в 20:30 (мск).

Напомним, что "Сельта" обладает правом выкупа игрока "Локомотива" за 6 миллионов евро. За испанский клуб Смолов провел 7 игр и забил один гол.

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