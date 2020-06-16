Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вальядолидом"
Тренерский штаб "Сельты" огласил заявку на матч 29-го тура Примеры с "Вальядолидом". В список попал форвард Федор Смолов.
2⃣5⃣ convocados para o #RealValladolidCelta. Sergio, Juncà e Hugo Mallo son baixas por lesión.— RC Celta #CandoHaiPaixón (@RCCelta) June 16, 2020
https://t.co/IlBpYZAr1s#CandoHaiPaixón pic.twitter.com/TlPV2SRXdM
Матч "Вальядолид" - "Сельта" состоится 17 июня и начнется в 20:30 (мск).
Напомним, что "Сельта" обладает правом выкупа игрока "Локомотива" за 6 миллионов евро. За испанский клуб Смолов провел 7 игр и забил один гол.
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