Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вильярреалом"

Теги сельта виговильярреалфедор смолов

Смолов - в заявке "Сельты" на матч с "Вильярреалом"

Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 28-го тура Примеры против "Вильярреала".

Среди прочих на поле может выйти российский нападающий галисийской команды Фёдор Смолов.

Матч "Сельта" - "Вильярреал" состоится сегодня, 13 июня, в 18:00 по московскому времени.

Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 6 игр и 1 забитый гол.

Не пропустите: Мостовой: "Не уверен, что после паузы Смолов будет основным нападающим "Сельты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роббен может возобновить карьеру

Роббен может возобновить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов