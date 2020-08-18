Смолов ведёт переговоры с клубами из трёх стран
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов хочет ещё поиграть за границей, утверждает Metaratings.
По информации источника, сейчас 30-летний футболист контактирует с клубами из Турции, Нидерландов и США.
При этом россиянин больше склоняется к вариантам в Европе, поэтому его переезд в МЛС маловероятен.
Напомним, что Смолов этим летом вернулся в "Локомотив" из аренды в "Сельте", где он забил 2 гола в 14 матчах.
Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переходе Смолова в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
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|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
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|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
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|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
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|Де Графсхап
|34
|29
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|НАК Бреда
|34
|23