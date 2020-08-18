Смолов ведёт переговоры с клубами из трёх стран

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Смолов ведёт переговоры с клубами из трёх стран

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов хочет ещё поиграть за границей, утверждает Metaratings.

По информации источника, сейчас 30-летний футболист контактирует с клубами из Турции, Нидерландов и США.

При этом россиянин больше склоняется к вариантам в Европе, поэтому его переезд в МЛС маловероятен.

Напомним, что Смолов этим летом вернулся в "Локомотив" из аренды в "Сельте", где он забил 2 гола в 14 матчах.

Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на информацию о переходе Смолова в "Фенербахче". | http://soccernews.ru
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