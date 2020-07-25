Смолов ведёт переговоры с турецким топ-клубом

Нападающий Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Беркай Токгюз.

По его информации, переговоры о трансфере российского форварда ведёт "Фенербахче".

Стамбульский клуб видит в Смолове замену для своего лучшего бомбардира Ведату Мурики.

Напомним, что права на 30-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву", однако с января он выступал по аренде за "Сельту" - забил 2 гола в 14 матчах.

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