Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 28-летний футболист несколько дней занимался индивидуально из-за повреждения колена.

Теперь же Смолов полноценно готовится к товарищескому матчу против сборной Австрии, который состоится 30 мая.

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