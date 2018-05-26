Смолов вернулся к тренировкам в общей группе

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Смолов вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 28-летний футболист несколько дней занимался индивидуально из-за повреждения колена.

Теперь же Смолов полноценно готовится к товарищескому матчу против сборной Австрии, который состоится 30 мая.

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