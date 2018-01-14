Смолов включен в число футболистов, которые отправятся на сбор "Краснодара" в ОАЭ

Теги краснодарфедор смолов

Смолов включен в число футболистов, которые отправятся на сбор "Краснодара" в ОАЭ

Футболисты "Краснодара" завтра отправятся на учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби, сообщает официальный сайт клуба.

В число игроков, которые отправятся на сбор, включен также форвард Федор Смолов, которым интересуются несколько клубов. На сборе краснодарский клуб сыграет  с ташкентским "Локомотивом" (22 января) и "Астаной" (26 января).

Вратари: Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов.

Защитники: Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страннберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко.

Полузащитники: Вандерсон Соуза, Юрий Газинский, Илья Жигулев, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев.

Нападающие: Федор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.

Не пропустите: "Зенит" и "Краснодар" не сошлись в цене на Смолова. | http://soccernews.ru

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