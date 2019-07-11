Смолов: "Вопросы о пененке в матче с Хорватией бесят больше, чем вопросы о Лопырёвой"

Теги федор смоловлокомотив москвароссияхорватия

Смолов: "Вопросы о пененке в матче с Хорватией бесят больше, чем вопросы о Лопырёвой"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов рассказал о самых раздражающих его вопросах.

"Вопросы о чём меня больше всего бесят - паненке или Лопырёвой? Ох... Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал", - сказал Смолов.

Напомним, что 29-летний форвард стал одним из главных виновников вылета сборной России с домашнего ЧМ-2018. Его неудачный удар в стиле Антонина Пененки в серии пенальти матча 1/4 финала мундиаля парировал вратарь хорватов Даниел Субашич.

Виктория Лопырёва - российская телеведущая и модель. с 2013 по 2015 год она являлась гражданской супругой Смолова.

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