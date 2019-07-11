Смолов: "Вопросы о пененке в матче с Хорватией бесят больше, чем вопросы о Лопырёвой"
Нападающий "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов рассказал о самых раздражающих его вопросах.
"Вопросы о чём меня больше всего бесят - паненке или Лопырёвой? Ох... Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал", - сказал Смолов.
Напомним, что 29-летний форвард стал одним из главных виновников вылета сборной России с домашнего ЧМ-2018. Его неудачный удар в стиле Антонина Пененки в серии пенальти матча 1/4 финала мундиаля парировал вратарь хорватов Даниел Субашич.
Виктория Лопырёва - российская телеведущая и модель. с 2013 по 2015 год она являлась гражданской супругой Смолова.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20