Смолов вошел в историю "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов вошел в историю своего достаточно еще юного клуба, информирует пресс-служба "быков".

Так, 27-летний нападающий, оформивший во вчерашнем матче своей команды дубль в ворота московского "Динамо", стал лучшим бомбардиром "черно-зеленых". Теперь на счету Смолова значится 51 забитый мяч за "Краснодар". По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена Вандерсона.

Напомним, "Ньюкасл" интересуется защитником "Краснодара". | soccernews.ru