Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов вошёл в топ-100 игроков 2017 года по версии Marca.

Журналисты испанского издания отвели 27-летнему россиянину 97-е место в рейтинге.

Отметим, что в 2017 году Смолов забил 25 голов в 37 матчах за "Краснодар" и сборную России.

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