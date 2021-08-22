Смолов возглавил список лучших бомбардиров РПЛ

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Смолов забил два мяча в матче 5-го тура с "Краснодаром" и на его счету стало пять голов. По этому показателю он опережает Александра Ерохина, Сердара Азмуна (оба - "Зенит"), Хамида Агаларова ("Уфа") и Данила Фомина ("Динамо") - по 4.

31-летний Смолов выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего он провел за клуб 82 матча, забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач.

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