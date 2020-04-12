Смолов, возможно, выступал за "Сельту" с туристической визой

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Смолов, возможно, выступал за "Сельту" с туристической визой

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свой конфликт с нападающим "Сельты" Федором Смоловым.

"Его гол "Реалу"? Оборона "Реала" допустила ошибку. А что ЦСКА не забивал в Мадриде? ЦСКА два раза обыграл "Реал".

У нас не было перепалки. Мы разного уровня люди. Я не участвую в перепалках. Я просто высказал свое мнение, что в такой ситуации летать и находится на карантине 28 дней не имеет смысла, если ты собираешься его соблюдать. Если не собираешься соблюдать, это другое дело.

Он сказал, что у него туристическая виза. Как он тогда играл? Мне кажется у него есть разрешение на работу в Испании. Он говорил, что приехал получать разрешение. Это было сказано по глупости. Иначе начнется разборка и "Реал" потребует аннулировать результат. Это может повлечь техническое поражение "Сельты", - заявил Селюк.

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