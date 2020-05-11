Смолов возобновил тренировки с "Сельтой", нарушив двухнедельный карантин

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Смолов возобновил тренировки с "Сельтой", нарушив двухнедельный карантин

"Сельта" в понедельник возобновила тренировки на клубной базе, об этом сообщает официальный твиттер "небесных".

Среди прочих к занятиям вернулся российский нападающий Фёдор Смолов, которого галисийцы арендовали в январе у "Локомотива".

Примечательно, что 30-летний футболист только 5 мая прилетел в Испанию из России и должен был две недели находиться на самоизоляции.

Смолов в составе "Сельты" забил 1 гол в 6 матчах. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры.

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