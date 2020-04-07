Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию

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Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию

Нападающий "Сельты" Федор Смолов прокомментировал слова агента Дмитрия Селюка, который не поверил, что футболист вернулся в Россию, чтобы быть ближе к семье. По мнению агента, форвард прилетел на 18-летие своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой первого президенту России Бориса Ельцина.

"Чувак, ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались", - написал Смолов в своем Twitter, прикрепив фотографию Селюка.

Ранее сообщалось, что 30-летний Смолов собирается жениться на Юмашевой.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

Не пропустите: Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию. | http://soccernews.ru
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