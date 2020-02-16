Смолов - второй россиянин забивший "Реалу" на "Бернабеу" в Примере за последние 17 лет



Нападающий "Сельты" Федор Смолов стал вторым россиянином за последние 17 лет, который забил гол "Реалу" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в матче чемпионата Испании.

Форвард отличился на седьмой минуте, получив пас от Яго Аспаса и переиграв голкипера королевского клуба.

В 2003 году в Примере "Реалу" забивал российский полузащитник Александр Мостовой, который тогда также выступал за "Сельту".

Также "Реалу" забивали россияне Федор Чалов и Георгий Щенников, но это произошла в матче Лиги Чемпионов, в котором ЦСКА разгромил королевский клуб на выезде со счетом 3:0.

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