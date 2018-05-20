Смолов выбрал лучших игроков сезона в РФПЛ

Теги федор смоловигорь акинфеевалександр кокориналексей миранчук

Смолов выбрал лучших игроков сезона в РФПЛФорвард "Краснодара" Федор Смолов выбрал лучших игроков завершившегося сезона в Премьер-Лиге, информирует СЭ.

Так, лидер атак "быков" остановил свой выбор на голкипере Игоре Акинфееве из ЦСКА (1-е место), полузащитнике Алексее Миранчуке из "Локомотива" (2-е место) и нападающем Александре Кокорине из "Зенита" (3-е место).

Напомним, свою тройку лучших игроков сезона в РФПЛ назвал Промес. | soccernews.ru

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7 Арсенал Тула 30 42
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