Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов назвал три команды, с которыми хотел бы играть в групповой стадии Лиги чемпионов.

В инстаграме футболист написал, что хотел бы встретится с ПСЖ, "Челси" и "Аталанту". Напомним, в итальянском клубе выступает экс-игрок "железнодорожников" Алексей Миранчук.

Сегодня, 1 октября, станут известны соперники российских клубов по результатам жеребьёвки

Россию представляют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".

Напомним, в прошлом году ни один из российских клубов не вышел из группы.

А еще: Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России| http://soccernews.ru
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