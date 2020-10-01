Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов назвал три команды, с которыми хотел бы играть в групповой стадии Лиги чемпионов.



В инстаграме футболист написал, что хотел бы встретится с ПСЖ, "Челси" и "Аталанту". Напомним, в итальянском клубе выступает экс-игрок "железнодорожников" Алексей Миранчук.

Сегодня, 1 октября, станут известны соперники российских клубов по результатам жеребьёвки



Россию представляют "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив".



Напомним, в прошлом году ни один из российских клубов не вышел из группы.

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