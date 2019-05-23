Смолов выиграл первый трофей в карьере

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Смолов выиграл первый трофей в карьере

В финальном матче Кубка России "Локомотив" переиграл "Урал" (1:0).

Таким образом, 29-летний Федор Смолов, выступающий за "железнодорожников", выиграл первый трофей в карьере. Ранее игрок становился бронзовым призером чемпионата в составе "Анжи" и "Динамо".

Смолов перебрался в "Локомотив" летом 2018 года и подписал с клубом четырехлетнее соглашение. В этом сезоне он провел 28 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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