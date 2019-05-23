Смолов выиграл первый трофей в карьере
В финальном матче Кубка России "Локомотив" переиграл "Урал" (1:0).
Таким образом, 29-летний Федор Смолов, выступающий за "железнодорожников", выиграл первый трофей в карьере. Ранее игрок становился бронзовым призером чемпионата в составе "Анжи" и "Динамо".
Смолов перебрался в "Локомотив" летом 2018 года и подписал с клубом четырехлетнее соглашение. В этом сезоне он провел 28 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
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|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20