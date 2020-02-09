Смолов выложил радостное фото из раздевалки "Сельты"

Новичок "Сельты" Федор Смолов в инстаграме выложил фото после победного матч 23-го тура Примеры с "Севильей" (2:1).

Российский футболист вышел в старте команды и заработал желтую карточку.

"Мне 30. Давай, "Сельта"! - написал Смолов.

Отметим, сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 30 лет.

"Сельта" с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с 39 баллами занимает 4 место.

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