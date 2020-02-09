Смолов выложил радостное фото из раздевалки "Сельты"

Теги федор смоловсельта вигосевилья

Смолов выложил радостное фото из раздевалки "Сельты"

Новичок "Сельты" Федор Смолов в инстаграме выложил фото после победного матч 23-го тура Примеры с "Севильей" (2:1).

Российский футболист вышел в старте команды и заработал желтую карточку.

"Мне 30. Давай, "Сельта"! - написал Смолов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне 30‍♂️ Changing decades be like Hala Celta⚽️⚽️

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Отметим, сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 30 лет.

"Сельта" с 20 очками поднимается на 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. "Севилья" с 39 баллами занимает 4 место.

А еще: "Сельта" вырвала победу у "Севильи". У Смолова - желтая карточка | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала"

Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов