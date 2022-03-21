Смолов вышел на четвёртое место по голам в РПЛ

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Смолов вышел на четвёртое место по голам в РПЛ

Фото твиттер "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Фёдор Смолов забил 92-й гол в рамках российской Премьер-лиги.

32-летний футболист сравнял счёт в матче 22-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1).

В списке лучших бомбардиров в истории турнира нападающий "бело-голубых" поднялся на четвёртое место, опередив Дмитрия Кириченко (91).

В топ-3 голеадоров лиги входят Роман Павлюченко (94), Александр Кержаков (133) и Артём Дзюба (147).

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