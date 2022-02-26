Смолов вышел на девятое место по числу голов за российские клубы

Теги динамо москвафедор смоловвагнер лавстатистика

Смолов вышел на девятое место по числу голов за российские клубы

Фото твиттер "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов забил 128-й мяч в клубной карьере.

32-летний футболист отличился в игре 19-го тура РПЛ против "Химок".

125 из 128 голов в активе форварда в составе российских команд. Ещё 3 в "Сельте" (2) и "Фейеноорде" (1).

Смолов по числу забитых мячей за клубы РПЛ вышел на чистое девятое место, опередив Вагнера Лава (124).

Не пропустите: Смолов: "Нет войне!". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022

Сборная Швеции не будет играть против России в стыках ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов