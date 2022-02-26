Смолов вышел на девятое место по числу голов за российские клубы

Фото твиттер "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов забил 128-й мяч в клубной карьере.

32-летний футболист отличился в игре 19-го тура РПЛ против "Химок".

125 из 128 голов в активе форварда в составе российских команд. Ещё 3 в "Сельте" (2) и "Фейеноорде" (1).

Смолов по числу забитых мячей за клубы РПЛ вышел на чистое девятое место, опередив Вагнера Лава (124).

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