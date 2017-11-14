Смолов вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров сборной России



Нападающий сборной России Федор Смолов забил два мяча в товарищеском матче с Испанией.

После этого на счету форварда стало 11 голов за национальную команду и он догнал по этому показателю Артема Дзюбу, который занимает восьмое место среди лучших бомбардиром российской сборной.

Ближайшими конкурентами Смолова и Дзюбы являются Игорь Колыванов и Александр Кокорин (по 12) и Роман Широков (13). А лидером является Александр Кержаков (30).

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