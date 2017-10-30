Смолов вышел на второе место в истории "Краснодара" по системе "гол+пас"

Теги краснодарфедор смоловжоаозиньо

Смолов вышел на второе место в истории "Краснодара" по системе "гол+пас"

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов оформил дубль и отдал голевую передачу в матче 15-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

Теперь в активе 27-летнего футболиста 55 голов и 13 ассистов в составе "быков".

Таким образом, Смолов вышел на второе место в истории "Краснодара" по системе "гол+пас". Опережает форварда сборной России только Жоаозиньо с показателем 94 (38+56). | http://soccernews.ru

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