Смолов высказался о незабитом пенальти в матче с Хорватией

Форвард сборной России Фёдор Смолов высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии в игре с Хорватией.

"К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу из неё извлечь выводы и стать сильнее" - сказал Смолов.

Напомним, что нападающий "Краснодара" не реализовал первый пенальти в послематчевой серии.

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