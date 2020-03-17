Смолов высказался о паузе в Примере из-за коронавируса

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов признался, что скучает по футболу.

Галисийский клуб опубликовал в инстаграме фото россиянина, подписав его "Смолов - в центре внимания".

"Скучаю по тем дням", - отреагировал на снимок в комментариях сам 30-летний футболист.

Напомним, что "Сельта" в конце января арендовала Смолова у "Локомотива" до завершения сезона. В его активе 6 матчей и 1 гол.

Чемпионат Испании и многие другие клубные турниры сейчас приостановлены как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

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