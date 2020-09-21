Смолов высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"

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Смолов высказался о победном матче "Локомотива" с "Тамбовом"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов прокомментировал победный матч команды в 8-м туре РПЛ с "Тамбовом" (1:0).

Футболист забил единственный гол и привел команду к победе.

"Было тяжело. Играли не в самый хороший футбол. Хорошо, что забили быстрый гол. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них.

Впереди светлое будущее? Да. Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два матча, но не побеждали и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил", - цитирует Смолова пресс-служба московского клуба.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

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