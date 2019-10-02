Смолов высказался о проигранном матче с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов дал комментарии после поражения от "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Проигрывать всегда обидно, но мы играли с одним из ведущих европейских клубов. По набору исполнителей, по содержанию уровень достаточно высокий. Тяжело играть против них, потому что они идеально контролируют мяч и в отборе играют.
Не знаю, если честно, как Облак потащил два удара Крыховяка. Мы обсуждали сейчас, да, он среагировал невероятным образом на первый удар. Будем работать. Много эмоций отобрал матч с "Зенитом". Надеюсь, со стороны мы выглядели достойно.
Конечно, мы более уверенно себя чувствуем по сравнению с предыдущим розыгрышем ЛЧ. Нам уже удалось одержать победу на выезде. У нас есть три очка, будем продолжать дальше бороться, впереди ещё четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя", - сказал Смолов.
Напомним, что "Локомотив" проиграл "Атлетико" со счётом 0:2, пропустив оба гола в начала второго тайма.
По итогам двух туров "железнодорожники" занимают третье место в группе ЛЧ, отставая от лидеров на 1 очко.
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