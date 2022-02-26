Смолов высказался о своём дебюте после возвращения в "Динамо"
Фото твиттер "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ против "Химок" (3:0).
Эта игра стала дебютной для 32-летнего футболиста после возвращения в состав "бело-голубых". Он вышел в старте и забил гол.
"Эмоции классные. Очень рад вернуться в состав "Динамо" ещё и забить, очень приятно. Родители были на матче. Думаю, они тоже рады. Чемпионат продолжается. Самое важное, что взяли три очка. Не ожидал такой поддержки, поэтому немного сентиментально было. Спасибо болельщикам", - сказал Смолов.
Этой зимой форвард вернулся в "Динамо" спустя 6,5 лет, перейдя из "Локомотива".
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