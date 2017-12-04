Смолов: "Я бы согласился играть за "Реал" бесплатно, даже сам бы доплатил"

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Смолов: "Я бы согласился играть за "Реал" бесплатно, даже сам бы доплатил"

Форвард "Краснодара" Фёдор Смолов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского "Реала".

"Я попал в список "Реала" ещё в 18 лет, когда выступал за юношескую сборную на чемпионате Европы. Тех игроков, которые в эти списки попадают, "Реал" ведёт потом всю карьеру. Даже в мой Саратов могут заехать, посмотреть, как я там. Видимо, сейчас после двух мячей в ворота Испании фамилия всплыла. Ну и менеджер работает. Будь у меня такая возможность, я бы согласился играть за "Реал" бесплатно. Даже сам бы доплатил" - сказал Смолов.

Не пропустите: Болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба. | http://soccernews.ru

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