Смолов: "Я готов уехать в Европу"

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Смолов: "Я готов уехать в Европу"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что готов уехать в европейский клуб. 

"Я готов уехать в Европу. Мне хочется попробовать. Это новый вызов. Мне интересно, как я сам повзрослел и изменился по сравнению со временем, когда играл в аренде в "Фейеноорде". Интересно вылезать, образно говоря, из тёплой ванны и пробовать что-то неизвестное. Ты получаешь новый опыт, новые эмоции, что-то пересматриваешь в своей жизни. Надо выходить из зоны комфорта! Это сделает тебя сильнее, если ты справишься с новым вызовом, адаптируешься и продолжишь расти в других условиях, которые сначала для тебя не будут комфортными", - приводят слова Смолова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются "Вест Хэм" и "Реал".

Не пропустите: Смолов: "Россия выстрелит на Чемпионате Мира, даже не сомневайтесь". | http://soccernews.ru

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Serg

кому ты там нужен идиот

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