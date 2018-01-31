Смолов: "Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре"



Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу – у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов. Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идёт о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту – попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня. Я продолжу трудиться и играть в "Краснодаре", чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит "Краснодар" и будет соответствовать моим целям", - приводит слова Смолова официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются ряд английских клубов и мадридский "Реал".

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