Смолов ярко отреагировал на первый гол за сборную России с 2019 года

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился эмоциями после первого гола за национальную команду с июня 2019 года. Форвард отличился в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Мальты (2:0).

"Я скучал❤️", – написал Смолов в своем инстаграме.

31-летний Смолов выступает за сборную России с 2012 года. Всего он провел за национальную команду 41 матч и забил 15 голов.

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